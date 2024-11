Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza iyo sababta Xamaas ay weli u dagaalameyso

Is mari-waagan oo dadaaladii diblomaasiyadda curyaamiyay ayaa horseeday in dagaalka Bariga Dhexe uu ballaarto, isla-markaana ay isku dhacaan Israel & Iran iyo Israel iyo Xisbullah oo haatan uu dagaal toos ah ku dhex marayo xuduudda Lubnaan iyo Israel.

Iska caabinta ayaa sii deynta la haysteyaasha haray ku xiray xabad joojin waarta oo ka dhaqangasha Gaza, inay iyagu soo qortaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga sii daayo xabsiyada Israel iyo in Tel Aviv ay ciidamadeeda kala baxdo Marinka Gaza oo dhan.

Tan iyo xilligaasi ayaa waxaan jirin wax heshiis maxaabiis is dhaafsi ah oo labada dhinac dhex maray, inkastoo ay marar badan guuldareysteen isku dayo caalami ah oo lagu doonayay in Gaza lagaga sameeyo xabad joojin, la iskuna dhaafsado maxaabiista, hase yeeshee ay carqaladeeyeen danaha is diidan ee dhinacyada.

Khubarada waxay sheegayaan in ku xadgudubka joogtada ah Israel ee shuruucda caalamiga ah ay ugu wacan tahay in Xamaas ay muddo dheer ka dagaalanto Marinka Gaza, welina aan la jebin.