Wararkii ugu dambeeyay ee hawlgalka Gobolka Hiiraan

Warbaahinta ayaa fahamsan in Shabaabku ay weli ka dagaalamayaan dhufeysyo ay ka sameysteen afaafka hore ee deegaankaasi, iyagoona isku dayaya in ay difaacdaan gacan ku haynta deegaankaasi.

Jicibow ayaa saaran dhinaca bari ee webiga, waxaadna arkaysaa in ololaha militari ee laga wado webiga jiinkiisa uu ku fidayo deegaankaasi. Saraakiil Shabaab ah oo magacyadooda aan la sheegin ayaa mar sii horreysay la sheegay in ay u tallaabeen daanta galbeed ee webiga amaba galbeedka Gobolka Hiiraan.