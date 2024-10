Wararkii ugu dambeeyay xaaladda murugsan ee Marinka Gaza

Warbaahinta gobolka ayaa ku warameysa in Ciidamada Israel ay jareen waddooyinka muhiimka u ah in laga baxo xaafadaha waqooyi ee Marinka Gaza, waana xilli aysan dadka rayidka ah siineyn fursado ay ku banneeyaan aagagga colaadda.

Dr. Mohammed Tahir oo ah dhakhtar qaliin oo ka hawlgala Isbitaalka Al-Aqsa ayaa sheegay in ay tahay wax aan caqli gal ahayn in si xun loo weeraro isbitaal.