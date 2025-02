Wararkii ugu dambeeyay gulufka ay ciidamadu ka wadaan Gobolka Hiiraan

Jeyte ayaa sheegaya in waxa laga sugaa uu yahay gobolka oo xor ka ah kooxaha argagixisada, kaas oo fure u noqonaya in dalka intiisa kalena laga xoreeyo.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan loo diyaariyay in ay xoojiyaan difaaca ciidamada ku sugan xadka Gobolka Hiiraan uu la wadaago Gobolka Galgaduud, si looga hortago in Shabaab ay gurmad ka helaan Dac, Wabxo iyo Ceelbuur.