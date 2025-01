Wararkii ugu dambeeyay gulufka ballaaran ee ka bilowday Gobolka Hiiraan

Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in hawlgalku uu bilowday, isagoona shacabka reer Hiiraan ugu baaqay in kaalintooda ay ka soo dhalaalaan, sidii horeyba looga bartay, sida uu yiri.

Gudoomiyaha ayaa qoraal xalay ka soo baxay xafiiskiisa ku sheegay in dagaalka lagu dilay illaa 50 nin oo ka tirsan maleeshiyadaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalku aanu joogsan doonin, illaa Shabaab laga ciribtiro gobolka.