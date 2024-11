Wararkii ugu dambeeyay gumaadka ka soconaya waqooyiga Gaza

Iyadoo dunida oo dhan ay qireyso in Israel ay dembiyo dagaal ka gaysaneyso Marinka Gaza, haddana waxaa la yaab leh inay diidan tahay in ay ciriiri gelisay nolosha dadka rayidka ah.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in tan iyo bilowgii dagaalka Gaza ay Ciidamada Israel dileen in ka badan 43,200 oo qof, halka 101,641 kalena ay dhaawaceen.

Ciidamada Israel ayaa Jimcihii xoog ku galay isbitaalkan oo ku yaala deegaanka Beit Lahiya, ka dib maalmo ay go’doomin ku hayeen. Militariga Israel ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dambeeyay, ka gadaal markii ay heleen xogo sirdoon oo sheegaya in ay ka hawlgalaan kooxaha wax iska caabinta, isla-markaana ay u adeegsadaan goob ay weerarada ka soo qaadaan, warkaas oo Xamaas ay si adag u beenisay.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan wararka sheegaya in la duqeeyay isbitaalkaasi.