Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka Israel ee Daanta Galbeed

Ciidamada Israel ayaa sii wada gulufka ay ka wadaan qaar ka mid ah Magaalooyinka Daanta Galbeed, inkastoo ay Jimcihii isaga baxeen Magaalada Tulkarm.

Ciidamada Israel ayaa maalintii afaraad hawlgalo xiriir ah ka wada Magaalada Jenin, halkaas oo mararka qaarkood laga maqlayo rasaas ay is weydaarsanayaan iyaga iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.

Ciidamada Israel ayaa burbur weyn u gaystay xerada qaxootiga Jenin iyo Masaajid ku yaala oo dadku ku cibaadeystaan.

Wararka ayaa sheegaya in Israel ay si weyn u go’doomisay magaaladan, isla-markaana ay ka jartay adeegyadii biyaha, korontada iyo internet-ka.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in maalintii 4aad ay Israel hortaagan tahay dhaqdhaqaaqa gaadiidka ambulance-ka iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka, iyadoo sidoo kalena xanibaad guud gelisay isbitaalada ku yaala magaaladaasi.

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya inaysan jirin cid geli karta Jenin, marka laga soo tago in dadku ay ka barakacayaan dhinaca bari ee magaalada.

Ciidamada Israel ayaa Jimcihii afar qof siyaabooyin kala duwan ugu dilay Jenin, ka dib hawlgal ballaaran oo halkaasi ay ka sameeyeen.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in Wassem Hazem, oo ay ku sheegeen Taliyaha Ururka Xamaas ee Jenin iyo laba qof oo kale in lagu dilay xaafadda Zababdeh ee koonfur bari Jenin.

Wasaaradda Caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in nin oday ahaa uu mar dambe u dhintay rasaas ay fureen Ciidamada Israel ee hawlgalka wada.

Wasaaradda ayaa sheegtay in tirada dadka lagu dilay Daanta Galbeed, tan iyo Arbacadii ay gaartay 20 qof, kuwaa oo sida ay xaqiijisay ay ku jiraan carruur yaryar.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA) ayaa ku warantay in Falastiiniyiinta lagu dilay weerarada Daanta Galbeed ay ku jiraan tiro carruur ah iyo weliba qof naafo ah.

Taliska Militariga Israel ayaa qoraal ku sheegay in 20 argagixiso lagu dilay is rasaaseyn iyo duqaymo ka dhacay Daanta Galbeed, halka 17 nin oo la tuhunsan yahay ay ciidamadu soo xireen. Talisku ma qiran in ay dad rayid ah ku dileen hawlgalkooda.

Boqolaal qof oo Falastiiniyiin ah ayaa billihii ugu dambeeyay lagu dilay Daanta Galbeed, ka dib markii Ciidamada Israel ay xoojiyeen toogashada iyo duqaymaha ay gaysanayaan, iyadoo Israel ay ku andacooneyso inay joojineyso weerarada halista ah ee Falastiiniyiinta ku hayaan shacabka Israel ee ku sugan Daanta Galbeed iyo weliba gudaha Israel.

Isku dhacyada u dhaxeeya Ciidamada Israel iyo Falastiiniyiinta Daanta Galbeed ayaa kordhay, ka dib weerarkii xagga dhulka ahaa ee ay Israel ku qaadday Marinka Gaza.

Masuuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Daanta Galbeed lagu dilay 670 Falastiiniyiin ah, muddada uu socdo dagaalka Gaza. Waxay kaloo sheegeen in la dhaawacay ku dhawaad 5,400 oo qof, halka in ka badan 10,300 oo kalena la xiray.