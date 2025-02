Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka ka socdo dhulka dahabiga ee Gobolada Dhexe

Wararka la helayo ayaa sheegaya in ciidamada qaybtood ay u gudbi doonaan dhulka fog ee lama degaanka ah ee u dhaxeeya Cali Heele iyo Galcad. Tani ayaa wax badan ka tari doonto in Shabaabka laga hor istaago inay adeegsadaan waddooyinka mara duleedyada Galcad ee Galgaduud ku xira Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamadu ay u tallaabi doonaan dhulka hawdka ah ee Ceelbaraf, isla-markaana uu ujeedku yahay in ay xiraan waddada tagta Webiga Shabelle iyo tan gasha hawdka.