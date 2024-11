Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka militari ee Israel ka waddo waqooyiga Gaza

Osama Hamdan oo ka tirsan Saraakiisha Ururka Xamaas ayaa sheegay in aamusnaanta iyo jawaab la’aanta caalamka ay keentay in Israel ay gaysato nooc kasta oo dembi dagaal ah, welina ay waddo.

Hay’adda OHCHR ayaa u aqoonsatay hababka dagaalka Israel ee Gaza in lagu xasuuqayo dadka rayidka ah iyo in gaajeysiinta ay u adeegsaneyso sida hub oo kale.

Ujeedada ayaa ah in Falastiiniyiinta laga sifeeyo xerada qaxootiga Jabalia iyo deegaanada kale ee waqooyiga Marinka Gaza. Xafiiska Warfaafinta Gaza ayaa Talaadadii sheegay in laba kun oo qof oo dad rayid ah ay ku dhinteen weerarada Ciidamada Israel, isla-markaana weeraradaasi ay si aan loo meel dayin u saameeyeen dumarka, carruurta iyo dadka da’da ah.

Barakacii ugu weynaa ee muddo billo ah ayaa laga soo sheegay deegaanada ku yaala waqooyiga Marinka Gaza, ka dib markii Militariga Israel uu sheegay in laga hortegayo in Xamaas ay dib ugu soo xoogeysato dhulkaasi.