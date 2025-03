Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka Puntland kula dagaalameyso Daacish

Kabtan Raage Ciiro Qacle oo ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Puntland ayaa mar sii horreysay sheegay in ay cagta marin doonaan xubnaha isku dayaya in ay aasaan miinooyinka.

Deegaanada bartamaha ee ku xeeran Tog-jaceyl ayaa waxaa la sheegay in ay ku soo laabteen tiro yar oo ka mid ah maleeshiyadaasi, kuwaas oo soo weydaartay ciidamada hawlgalka ka wada furinta hore. Maleeshiyadan ayaa isku dayeysa in ay carqaladeyso hawlgalka ka socdo furimaha dagaalka.