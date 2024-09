Wararkii ugu dambeeyay is mari-waaga u dhaxeeya Dowladda Federaalka & Koonfur Galbeed

Qodobkan ayaa ah kan ugu weyn ee ay labada dhinac isku hayaan, waana kan uu is mari-waagu ka taagan yahay, iyadoo aysan muuqan in wax tanaasul ahi ay ka sameynayaan.

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la fahamsan yahay inaysan diidaneyn in Xildhibaanada Baarlamaanka Koonfur Galbeed ay soo doortaan Madaxweynaha, ha yeeshee ay gebi ahaanba ka soo horjeeddo in Madaxtooyada Koonfur Galbeed ay maamusho doorashadaasi.

Inkastoo aysan suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah laga qabto Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, sababo la xiriira dhibaatada amni ee dalka ka jirta, haddana Madaxweyne Laftagareen ayaa doonaya in Baydhabo laga qabto doorasho dadban oo maamulkiisu uu maamulayo, taas oo Dowladda Federaalka ay ka biyo diidan tahay.

Wararka ayaa sheegaya in Villa Somalia ay qorsheynayso in booska Militariga Itoobiya lagu bedelo ciidamo ka socdo dalka Masar, iyadoo Masar iyo Jabuuti ay yihiin labada dal ee illaa iyo hadda la ogyahay inay Dowladda Federaalka aqbashay ciidamada ay ku yabooheen hawlgalka cusub ee Midowga Afrika ee dalka, kaas oo si rasmi ah 1-da bisha January ee sanadka 2025 ugu hawlgali doona magaca AUSSOM. Dhanka kale Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Golihiisa Wasiirada kala hadlaya arrinta doorashada maamulkaasi, maadaama muddo xileedka Madaxweyne Laftagareen uu ku ekaa 19-kii bishii December ee sanadkii 2022, inkastoo mar dambe muddo kordhin loo sameeyay.

Horaan, Villa Somalia ayaa sheegtay in Ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon karin hawlgalka cusub ee Dowladda Federaalka lagaga taageerayo la dagaalanka Al Shabaab iyo xaqiijinta nabadgelyada dalka, illaa ay Addis Ababa ka laabaneyso heshiiskii is afgaradka badda ee ay la gaartay Somaliland.

Madaxweyne Laftagareen ayaase ka shaqeynaya in Militariga Itoobiya ay sii joogaan deegaanada Koonfur Galbeed, isagoo ku andacoonaya in xilligan aysan suurtagal ahayn inay ka baxaan Koonfur Galbeed, marka aad eegto inay dhibaato amni ka haysato maleeshiyada Al Shabaab. Arrintan ayaa waxaa Madaxtooyada Koonfur Galbeed ku taageeray xubno ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka, iyadoo kuwo kalena ay si weyn uga horyimaadeen.

Khilaafka labada dhinac ayaa meeshii ugu sarreysay gaaray, ka dib markii Dowladda Federaalka ay dalbatay in Ciidamada Itoobiya ay isaga baxaan dalka, marka uu dhammaado waqtiga Hawlgalka Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee ATMIS oo ku eg 31-ka bisha December ee sanadkan. Sidoo kale Dowladda Federaalka ayaa ka soo horjeeddo in Ciidamada Itoobiya ay ka mid noqdaan Hawlgalka AUSSOM ee bedelaya midka ATMIS.