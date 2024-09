Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha qaraxyadii Degmada Kaxda

“Xoguhu waa is bedeli karaan, meeshana waa goob ay dad badan joogeen. Khasaaruhu inuu yaryahay ayaan ognahay, waxna waa is bedeli karaan.” Ayuu sii raaciyay Gudoomiyuhu.

Waxaa jira warar sheegaya in khasaaraha dhimashada uu ka badan yahay toban qof, iyadoo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan, Gudoomiyaha Degmada Kaxda uu sheegay inay suurtagal tahay in khasaaraha uu ka bato, inta ay ka warqabaan.