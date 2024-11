Wararkii ugu dambeeyay khilaafka Villa Somalia iyo Jubbaland

Saaxiibada caalamiga ah ee Somaliya ayaa Dowlad Goboleedka Jubbaland ugu baaqay inay dib ugu laabato Madasha Wadatashiga Qaran, si xal loogu helo khilaafka kala dhaxeeya Dowladda Federaalka, dibna loogu soo celiyo xiriirkii labada dhinac.

Saaxiibada caalamiga ah ayaa warsaxaafadeed ay si wadajir u soo saareen ugu baaqay dhinacyada in ay ka fogaadaan wax kasta oo uga sii dari kara xaaladda taagan.

Saaxiibada caalamiga ah ayaa dhinacyada ku booriyay inay dib u bilaabaan wada hadalada, ka hor inta aan la dhameystirin hannaanka geeddi-socodka ee doorashooyinka.

Warka Beesha Caalamka ayaa imanaya, ka dib markii ay guuldareysteen dadaaladii ay diblomaasiyiinta shisheeye ee dalka ka hawlgala ay ku doonayeen in xiisadda siyaasadeed lagu dejiyo.

Wakiilada Beesha Caalamka oo maalmahaanba isku dayayay in is afgarad lagu dhameeyo khilaafka labada dhinac ayaa waxaa muuqata inaanay taasi shaqeyn.

Wararka ayaa sheegaya in diblomaasiyiinta shisheeye ee degan Magaalada Muqdisho ay Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ugu baaqeen in maamulkiisu uu joojiyo doorashada dadban ee ka socota Magaalada Kismaayo, inta xal loo helayo khilaafka kala dhaxeeya Dowladda Federaalka, balse uu kaga cudurdaartay, uuna u sheegay in Dastuurka Qaranka iyo kan Jubbalandba ay ku cad yihiin in arrimahooda gaarka ah ay u madaxbannaan yihiin, isla-markaana aanay Villa Somalia wax fara-gelin ah ku samayn karin doorashadooda.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxda Dowladda Federaalka ay Wakiilada Beesha Caalamka u sheegeen in Axmed Madoobe uu u socdo in uu boobo doorashada, dantiisa gaarka ahna uu ka hormarinayo tan qaranka iyo midda reer Jubbalandba, isla-markaana aan la aqbali doonin in sifo sharci darro ah uu mar saddexaad xafiiska ku yimaado.

Khilaafka labada dhinac ayaa la xiriira nooca doorasho ee dalka laga qabanayo iyo in la mideeyo Doorashooyinka Deegaanka, Baarlamaanka, tan Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo inay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah.

Dowladda Federaalka ayaa dooneysa in doorashada dib loogu celiyo shacabka, si ay u soo doortaan hoggaamiyeyaashii meteli lahaa, iyadoo markaasi la sameynayo hal guddi doorasho oo maamula Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleedba, halka Jubbaland ay muddooyinkanba ku adkeysaneysay doorasho dadban oo lagu soo dooranayo Xildhibaanada Baarlamaanka iyo hoggaamiyaha soo socda ee maamulka. Waa noocii doorasho ee dalka ee sanadaha badan ay odayaasha qabaa’ilada soo xulayeen Xildhibaanada, Xildhibaanaduna ay soo dooranayeen Madaxweynaha. Jubbaland waxay kaloo dooneysaa in guddigeeda doorashada ay u madaxbannaanaadaan.

Khilaafkan oo soo ifbaxay bishii October ayaa cirka isku shareeray, ka dib markii Madaxweynaha Jubbaland uu 9-kii bishan soo magacaabay Xubnaha Guddiga Doorashada oo toddobo xubnood ka kooban, waxaana xusid mudan in Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ay 10-kii bishan shaacisay in Jubbaland ay hakisay wada shaqeyntii Dowladda Federaalka.

Raysal Wasaaraha Somaliya, Xamse Cabdi Barre ayaa Isniintii Madaxweynaha Jubbaland ku eedeeyay in uu ka baxay go’aamadii ay isla qaateen Madaxda Golaha Wadatashada Qaran ee lagu jiheynayay hannaanka doorashooyinka dalka.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Axmed Madoobe aanu haysan wax sharciyad ah oo mar kale uu ugu tartami karo xafiiska, maadaama labadii jeer ee dastuurku uu xaqa u siinayay sida uu sheegay uu dhameystay.

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka dhawaajiyay inaanan la aqbali karin nooca doorasho ee hadda ka socoto Kismaayo, waxa ka dhashaana ay sharci darro yihiin.

Hoggaamiyaha Jubbaland ayaa iska indha tiraya cadaadiska xoogga leh ee kaga imanaya Muqdisho, iyadoona maamulkiisu uu ku celcelinayo in ay xaq u leeyihiin in doorashadooda ay noqoto mid ka madaxbannaan Villa Somalia.

Kismaayo waxaa toddobaadkan ka bilowday soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka cusub ee Jubbaland, iyada oo Talaadadiina la shaaciyay liiska magacyadooda. Guddiga Doorashada ayaa soo saaray liis ay ku qoran yihiin magacyada 75 xubnood oo ka mid noqonaya Baarlamaanka 3aad ee Jubbaland. Guddiga ayaa sheegay in xubnahan ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka ee beelaha Jubbaland, isla Talaadadiina Xildhibaanada oo lagu dhaariyay Xarunta KMG Jubbaland ee Magaalada Kismaayo ayaa waxaa dhaariyay Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jubbaland, Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid.

Xildhibaanadan ayuu qorshuhu yahay in dhawaan ay soo doortaan Guddoonka Baarlamaanka, ka dibna ay dooran doonaan Madaxweynaha xigga ee maamulka iyo kuxigeenadiisa.

Midowga Musharaxiinta Jubbaland oo horey u qaadacay doorashadan ayaa sheegay in ay qaban doonaan doorasho ka madaxbannaan midda uu maamulku wado.

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka ayaa mar sii horreysay ka digtay tallaabo kasta oo sharci darro ah oo abuuri karta qalalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale, isla-markaana kala qaybin karta dadka reer Jubbaland.

Dadka odoroso siyaasadda dalka ayaa sheegaya in qaabka ay ku socoto doorashada Kismaayo ay u egtahay mid lagu soo dooranayo nin dooran, oo ay uga la jeedaan Axmed Madoobe oo 10 sano iyo dheeraad soo hoggaaminayay Jubbaland.

Ma cadda, waxa baaqa Beesha Caalamka uu ka bedeli karo mowqifka ay Madaxtooyada Jubbaland ku sheegtay in Jubbaland ay ugu jiheysatay doorasho dadban.