Wararkii ugu dambeeyay mudaaharaadka ka socdo Magaalooyinka Israel

Shaqo joojin ayaa maanta ka dhaqangashay Israel oo dhan, ka dib markii Xiriirka Shaqaalaha Israel ee Histadrut uu xalay ku baaqay in Isniintan shaqo joojin laga sameeyo dalka oo dhan, iyadoo markaasi la garab istaagayo waalidiinta, qoysaska iyo ehelada oynaya ee dadkooda lagu haysto Gaza.

Magaalooyinka Israel ayaa waxaa Axaddii ka dhacay mudaaharaad weyn oo lagu cambaareynayo maamulka, ka gadaal markii meydadka 6 Israeliyiin ah Sabtidii laga helay god dhulka hoostiisa oo ku yaala deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.

Shacabka Israel ayaa ka carreysan qaabka ay Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu u wajaheyso wada hadalada xabad joojinta Gaza iyo qorshaha maxaabiis is dhaafsiga, iyagoona is tusay in xukuumaddu ay tahay midda caqabadda ku ah horumar la’aanta billihii la soo dhaafay hareysay wada hadalada.

Shaqo joojintan ayaa saameysay Wasaaaradaha Dowladda qaarkood, bankiyada, goobaha ganacsiga, waxbarashada iyo weliba Garoonka Diyaaaradaha ee Ben Gurion, oo ah kan ugu weyn ee Israel.

Dowladaha Hoose ee Degmooyinka Israel ayaa qayb ka noqday shaqo joojintan, si loogu soo guryo celiyo Israeliyiinta lagu haysto gudaha Marinka Gaza.

Wararka ayaa sheegaya in Iskaashatada Gaadiidleyda ee Egged, Dan iyo Metropolin ay ka qayb qaateen shaqo joojinta, waxaana si ku-meel-gaar ah loo xiray qaar ka mid ah waddooyinka halbowlaha u ah isu socodka Magaalooyinka Israel, si xukuumadda loogu cadaadiyo in ay heshiis la gasho kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta.

Shacabka Israel ayaa taageero u muujinaya la haysteyaasha nool, si aan khatar loo gelin inay sii noolaadaan. La haysteyaasha Israeliyinta ee lagu haysto Gaza ayaa lagu qafaashay weerarkii 7-dii bishii October.

In ka badan 100 Israeliyiin ah ayaa la aaminsan yahay in hadda lagu haysto Marinka Gaza, in la joojiyo colaadda Gaza-na ay muhiim u tahay noloshooda.

Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo Xamaas ay ugu tun weyn tahay ayaa ku gorgortamaya in Tel Aviv ay dadkaasi ku bedelato in la soo afjaro dagaalka, in ay ciidamadeeda kala wada baxdo Marinka Gaza oo dhan iyo inay sii deyso maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyadeeda.

Shacabka Israel ayaa doonaya in xukuumadda ay ku laabato miiska wada hadalka, isla-markaana ay aqbasho qodobada miiska saaran.

Dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa xukuumadda culeys ku saaraya inay soo afjarto dagaalka 11-kii bilood ee la soo dhaafay ka socday Marinka Gaza.

Waa markii ugu horreysay oo shaqo joojin dhameystiran laga sameeyo gudaha Israel, tan iyo markii uu dagaalkan bilowday.

Lama garanayo, sida Netanyahu uu markan uga xeeladeysan doono culeyska aan horey loo arag ee uu kala kulmayo shacabkiisa.