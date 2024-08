Wararkii ugu dambeeyay wada hadalada xabad joojinta Gaza

Madaxweyne Biden ayaa diiradda saaraya in la soo geba-gabeeyo colaadda Gaza, haddii ay si toos ah u saameynayso doorashada bisha November ka dhaceysa dalka Mareykanka. Biden ayaa kuxigeenkiisa Kamala Harris kala shaqeynaya in ay doorashadan kaga adkaato Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump.

Warbaahinta gobolka ayaa sheegeysa in wada hadaladan ay ka duwanaayeen kuwii hore, dalalka dhexdhexaadiyeyaashana ay doonayaan in hore loo sii wado, si heshiis xabad joojin ah loo gaaro.

Bayaanka waxaa lagu sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo jewi wanaagsan ku qabsoomay, iyadoona dalalku ay muujiyeen in heshiis la gaari karo, bacdamaa sida ay sheegeen horumar laga gaaray khilaafyadii hore.

Dhexdhexaadiyeyaasha caalamiga ah ayaa xusay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay suurtagelin doonto in si degdeg ah loo dhameystiro heshiiska.