Wararkii ugu dambeeyay weerar ka dhacay Magaalada Tel Aviv (SAWIRRO)

Dhanka kale Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in Rami Nasrallah Natour loo aqoonsaday in uu yahay ninka weerarka gaystay. Waa Falastiini haysta dhalashada Israel, kana soo jeeda magaalada Carabta ee Qalansawe ee bartamaha Israel.

Goobaha caafimaadka ayaa laga soo xigtay in ay qaabileen dhaawacyada 33 qof, kuwaa oo lix ka mid ah ay xaaladdoodu liidato. Warbaahinta maxaliga ayaa sheegtay in hal qof uu mar dambe u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray weerarka.