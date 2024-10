Wararkii ugu dambeeyay weerarada ay Israel ka waddo dalka Lubnaan

Waxa kaloo uu sheegay in dhaqdhaqaaqa barakaca ee dalkiisa ka socdo laga yaabo in uu noqdo kii ugu weynaa ee gobolka.

Raysal Wasaaraha ayaa ku nuuxnuuxsaday in ka badan hal milyan oo qof oo reer Lubnaan ah lagu riixay in ay guryo la’aan noqdaan.

Najib Mikati, Raysal Wasaaraha Lubnaan ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in Ciidamada Lubnaan la geeyo xadka Lubnaan, si buu yiri ay u difaacaan aagga xadka, haddii loo baahdo.

Wasaaraddu waxay sheegtay in la diiwaan geliyay dhimashada in ka badan kun qof oo rayid ah iyo dhaawaca lix kun oo kale. Dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in illaa hal milyan oo qof ay duqaymaha Israel ku cadaadiyeen inay guryahooda ka barakacaan.