Wararkii ugu dambeeyay weerarada cadowtinimada ee Israel ka waddo Gaza

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in aanu wax isbitaal ah ka jirin dhulkaasi, dadka ku dhaawacmayana weerarada Israel aysan jirin meel lagu daweeyo.

Ciidanka Difaaca Israel ayaa lagu eedeeyay in ay xaalad ciriiri ah geliyeen dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool, iyagoona isku dayaya in ay ka sifeeyaan.