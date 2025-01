Wararkii ugu dambeeyay weerarka Israel ku hayso Magaalada Jenin

Ma cadda, muddada uu socon doono hawlgalka, marka laga soo tago in Wasiir Katz uu sheegay in hawlgalku uu sii socon doono, illaa iyo inta laga soo afjarayo kooxaha hubeysan.

Barasaabka Jenin, Kamal Abu Al Rub ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay isku dayayaan in ay badbaadiyaan dhaawacyada, iyadoo aanay wax koronto ahi jirin.