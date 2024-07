Wararkii ugu dambeeyay weerarka maanta ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar

Mar uu ka hadlayay khasaaraha ka dhashay weerarka ayuu sheegay in maxaabiista ay ka dhimatay shan maxbuus, 18 kalena ay ka dhaawacantay, isaga oo intaasi ku daray in ciidankana ay ka dhinteen saddex askari, saddex kalena ay ka dhaawacantay.

Afhayeenka ayaa tilmaamay in xaaladda Xabsiga Dhexe ay hadda tahay mid degan, isagoona yiri “Hadda xabsigu xaaladdiisu way degan tahay, dhaawacyadii baana la daweynayaa.”