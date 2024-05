Wararkii ugu dambeeyay xaaladda ba’an ee bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza

Agaasimaha ayaa bogaadiyay go’aanka Dowladda Masar ay kolonyada gargaarka ugu direyso Kerem Shalom, ayna tahay in Israel ay ogolaato in halkaasi ay ka galaan Marinka Gaza.

Dowladda Masar oo ka jawaabeysa wax ka qabashada xaaladda bani’aadantinimo ee ka sii dareysa ee shacabka Falastiiniyiinta ayaa dalbatay in garagarka uu Marinka Gaza ka soo galo dhanka Kerem Shalom, waana xilli Israel ay dhawaan Masar ku eedeysay in ay iyadu tahay cidda hortaagan gaadiidka gargaarka ee u raran Qaramada Midoobey.