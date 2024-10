Wararkii ugu dambeeyay xaaladda cadaabta ah ee ka jirta waqooyiga Gaza

Tallaabooyinka ay Israel uga sii dareyso xaaladda dadka rayidka ah ayaa ka dhigan inaysan diyaar u ahayn in ay ka jawaabto baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inay ogolaato in wax laga qabto masiibada gacan ku sameyska ah ee bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza.

Shaqaalaha caafimaadku waxay xaqiijiyeen in shidaalka, korontada iyo dawada ay ka go’an yihiin isbitaalada, is hortaaga lagu hayana ay caqabad ku tahay badbaadada dhaawacyada iyo bukaanada kale.

Hay’adda Difaaca Madaniga ee Marinka Gaza iyo kooxaha samatabixinta ayaase sheegay in halkaasi lagu laayay dad aan waxba galabsan, taasoo ka garan karto in burburka laga soo saaray meydadka iyo dhaawacyada saddex qoys.