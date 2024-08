Wararkii ugu dambeeyay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Bangladesh

Nahid Islam, oo ah iskuduwaha sare ee ardayda ayaa Warbaahinta u sheegay in ay doonayaan in la soo dhiso dowladda kmg ah, taas oo madax uu ka yahay Muhammad Yunus.

Haweeneydan ayaa lagu ammaanay in ay wax badan ka qabatay dhaqaalaha dalkaasi, balse sanadihii dambe oo xukunkeeda uu ku dhisnaa gacan bir ah ay keentay in dalku uu ka weecdo dhabihii guusha.

Sheikh Hasina oo tan iyo sanadkii 2009 ka arrimineysay dalkaasi ayaa u carartay dalka ay deriska yihiin ee India, mana cadda halka ay uga sii gudbi doonto, inkastoo muddadii xukunka haysay ay xiriir adag la sameysatay India. Haatan waxaa la sheegaya in ay ku sugan tahay Caasimadda New Delhi.