Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaza (Ma jirto meel hartay oo la tago)

Waxa kaloo uu yiri “Tani waa natiijo toos ah oo ka dhalatay guul darrada hareysay in xabad joojin la gaaro. Inta badan dadka la dilay waa haween iyo carruur. Dadka la dilay waxaa ka mid ah in ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsan kooxda UNRWA, in ka badan 100 saxafi iyo shaqaale caafimaad oo aad u badan.”

Philippe Lazzarini, Madaxa Hay’adda UNRWA ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dhimashadu ay ka badan tahay tirada ay Khamiistii baahisay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Hay’adda ayaa Israel ku eedeysay in ay halis gelineyso nolosha in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool dhulka go’doonsan.

Qaramada Midoobey waxay sheegtay in qof kasta oo ku nool Marinka Gaza lagu khasbay in uu qaxo, qof kastana uu qaxay dhowr jeer.

Casey Harrity oo ka tirsan Shaqaalaha Hay’adda Save the Children ee ka hawlgala Marinka Gaza ayaa sheegtay in inta badan ay dadku ku nool yihiin bannaanada, isla-markaana aysan haysan meel ammaan ah oo ay aadaan.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ciidamada Israel ee ku sugan Netzarim ay dilayaan shacabka doonaya in ay halkaasi maraan, si ay u taggaan dhinaca koonfurta. Netzarim waa goob ay Ciidamada Israel ku xadidayaan isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.