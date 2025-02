Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gobolka Shabellaha Dhexe oo kacsan

Ciidamada ayaa bartamihii bishan bilaabay in ay isku ballaariyaan xuduudaha saddexda gobol, si loo jaro gurmadka ay Shabaabku ka heli karaan Gobolada Koonfureed iyo in ay ka firxadaan deegaanada ay hawlgaladu ka socdaan, si aysan dhibaato uga abuurin deegaano nabdoon oo firxadkoodu ay gaari karaan.

Dadka deegaanka ee lagu khasbay in ay guryahooda ka cararaan iyo kuwa weli ku harsan deegaanadaasi ayaa ka baqdin qaba in lagu dul dagaalamo.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Shabaabku aysan xitaa ka fogeyn deegaanada Ceel Cali Axmed iyo Daaru-nimca, iyadoona laga cabsi qabo in ay dib u soo weeraraan, waana sababta ay ciidamadu halkaasi ugu sii socdaan.