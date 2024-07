Wararkii ugu dambeeyay xarigga Wariye Cali Nuur loogu gaystay Muqdisho

Wariyeyaasha ayaa la tilmaamaa in ay la kulmaan caga-jugleen, xarig, jirdil iyo weliba dil, waana tan keentay in Somaliya lagu daro liiska dalalka ugu halista badan caalamka ee Saxafi uu ka shaqeeyo.

Tani ayaa loo fasirtay in uu uga la jeedo in masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ay fasax u haystaan in iyaga oo keliya ay dalka keeni karaan qaadka, cid kale oo keeni kartaana aanay jirin.

Dowladda Federaalka iyo hay’adaheeda amniga ayaa ka gaabsaday in ay sharaxaad dheeri ah ka bixiyaan been abuurka iyo aflagaadada uu u xiran yahay Wariyuhu.

Taliska Booliska Gobolka Banaadir ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Agaasimaha Dawan TV loo haysto eedeymo isugu jira anshax-darro, been abuur iyo aflagaaddo Ciidammada Qalabka Sida ah.