Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Xisbullah iyo Israel

Kuxigeenka Hoggaamiyaha Xisbullah, Naim Qassem oo hadlay ayaa sheegay in Xisbullah ay ka go’an tahay in ay ka jawaabto weerarada Israel, iyadoo laga fogaanayo buu yiri waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah.

Masuuliyiinta Israel ayaa ku hanjabay inaanan dagaal looga baaqsan karin xiisadda taagan, si guryahooda dib loogu soo celiyo ku dhawaad boqol kun oo Israeliyiin ah oo ku barakacay xiisadda xuduudda, inkastoo Wasiirka Difaaca, Yoav Gallant uu sheegay in Tel Aviv ay fursad siineyso dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in xiisadda lagu qaboojiyo.

Xisbullah ayaa la sheegay in in ka badan laba boqol oo gantaalo iyo diyaaraadaha aan duuliyaha lahayn ay ku weerartay waqooyiga Israel, iyada oo ka jawaabeysa weerar xagga cirka oo Israel ay Arbacadii ka gaysatay koonfurta Lubnaan, kuna dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa Xisbullah.