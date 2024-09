Wasiir Blinken “Israel iyo Xisbullah waa inay labadooduba xabadda joojiyaan”

Wax yar ka hor weerarkii fiidnimadii Jimcaha ee ka dhacay Beirut, Netanyahu oo khudbad ka jeediyay Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York ayaa ku hanjabay in Israel ay sii wadi doonto ololaheeda militari ee ka dalka Lubnaan.

“Diblomaasiyadda waxay u ekaan kartaa mid adag in la arko xilligan.” Ayuu yiri Blinken oo xusay in Saraakiisha Mareykanka ay uruurinayaan xogta ku saabsan khasaaraha duqaymihii Israel ee Beirut.