Wasiir Blinken iyo David Lammy oo booqasho ku tegay Ukraine (SAWIRRO)

Wasiir Blinken oo ka hadlayay shir jaraa’id, oo ay ku wehlinayeen dhiggiisa Ingiriiska iyo kan Ukraine ayaa sheegay in Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ay u badan tahay in arrinta gantaalaha ridada dheer uu Jimcaha kala hadli doono Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer. Labada hoggaamiye ayaa lagu wadaa in ay Jimcaha ku kulmaan Magaalada Washington.

Wasiiradan oo tareen ka raacay dalka Poland ayaa Caasimadda Kyiv kula kulmay Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, kaas oo marar badan ku baaqay in xulafada reer galbeedka ay qaadaan xayiraadaha Ukraine ka saaran in gantaalahooda ridada dheer lagu weeraro bartilmaameedyada militari ee gudaha Ruusha.