Wasiir Blinken oo ku laabtay Israel, safar ka duwan safaradii hore

Mareykanka ayaa la filayaa in uu qaadi doono tallaabo ka dhan ah Wasiiradaasi, haddii ay dhinac ka noqdaan rabitaanka dunida inteeda kale, ee ah in la joojiyo dhiigga daadanaya, gargaarka bani’aadantinimo oo loo fasaxo dadka rayidka ah iyo sii deynta la haysteyaasha Israeliyiinta.

Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa lagu sheegay in hindisaha cusub uu yareynayo farqiga u dhaxeeya Israel iyo Xamaas. Bayaanka waxaa lagu caddeeyay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay si degdeg ah u dhameystiri doonto heshiiska.

Madaxweyne Joe Biden ayaa habeen hore uga digay dhammaan dhinacyada ku lugta leh wada-xaajoodyadan inay carqaladeeyaan, isagoona adkeeyay in ay tahay in ay ka fogaadaan wax kasta oo wiiqi kara dadaalada caalamiga ah ee socda.