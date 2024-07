Wasiir Gaboobe oo ka hadlay hubka faraha badan ee gacanta u galay shacabka Caabudwaaq

Waxa uu sheegay in dagaalka ka dib shacab qamaamaya ay u suurtagashay in dhinacooda ay hubkaasi kala deggaan gaadiidkii ay ciidamadu gelbinayeen.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamadu ay ka hortaggeen hubkaasi oo la doonayay in si sharci darro ah dalka lagu soo geliyo, weerarkana ay la kulmeen, markii ay gudaha ula soo dhaqaaqeen, inkastoo aanu sheegin goobta lagu qabtay hubkaasi iyo weliba halkii loo waday.

Wasiirka Amniga Galmudug ayaa sheegay in dhacdo la yaab leh ay ka dhacday deegaankaasi, waxaana uu sheegay in hadda ay baaritaan wadaan, cid kastoo falkaasi lagu helana ay sharciga la tiigsan doonaan.