Wasiir Lavrov oo is barbardhig ku sameeyay colaadda Gaza iyo tan Ukraine

Iyadoo dunida oo dhan ay Israel eedeyneyso, haddana Tel Aviv ayaa diidan in ciidamadeeda ay dembiyo dagaal ka gaysanayaan Gaza, waana xilli Madaxda Israel ay cambaareyn xoog leh kala kulmayaan ku adkeysigooda ah in dagaalka uu sii socon doono.

Dunida ayaa dagaalkan ku tilmaamtay mid ka dhan ah dadka rayidka ah, isla-markaana ay Israel ka gudubtay khadka cas ee bani’aadantinimada, marka aad eegto in ciidamadeeda ay hadafyo militari ka dhiganayaan dhulka ay rayidku ku badan yihiin iyo weliba goobaha ka caagan dagaalada, sida isbitaalada, iskuulada, masaajida, kaniisadaha iyo kaabeyaasha kale ee rayidka, taas oo ay dheer tahay in Militariga Israel ay hortaagan yihiin gargaarka bani’aadantinimo ee ay sida weyn ugu baahan yihiin shacabka aan hubeysneyn ee ciriiriga lagaga dhigay Marinka Gaza, kana dhalatay go’doominta daran ee lagu hayo.

