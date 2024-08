Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska oo weeraray Wasiirka Maaliyadda Israel

Xukuumadda cusub ayaa 19-kii bishii July ku dhawaaqday in London ay dib u bilaabi doonto dhaqaalihii ay ku taageerayeen Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee (UNRWA), oo dhaqaalaha laga joojiyay bishii January, ka dib markii Israel ay sheegtay in 12 ka mid ah Shaqaalaha UNRWA ay ka qayb qaateen weerarkii Xamaas ay 7-dii bishii October ka gaysatay dhulka ay maamusho, ha yeeshee aan wax caddeymo ah loo helin, sida ay xaqiijiyeen guddigii ay Qaramada Midoobey u xilsaartay inay soo baaraan.

Wasiirka mayalka adag ayaa Isniintii sheegay in laga yaabo inay gaajo u dilaan in ka badan laba milyan oo qof oo ku nool Gaza, si ay u soo furtaan la haysteyaasha Israeliyiinta ee halkaasi lagu haysto, waana xilli ay macluusha ku baaheyso qaybaha Marinka Gaza oo dhan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska, David Lammy ayaa ku baaqay in la cambaareeyo Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich oo sheegay inay qiil u haystaan in gaajo loo dilo shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza.