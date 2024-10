Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran oo ka hadlay sababta ay u weerareen Israel

Khubarada militariga ayaa sheegaya in xaaladda gobolka ay faraha ka bixi doonto, haddii Israel oo Mareykanka uu la socdo ay go’aansadaan in laga jawaabo weerarkaasi.

Wasiirka ayaa sheegaya in dowladdiisu ay soo geba-gabeysay weerarka, isla-markaana aysan dooneyn inay weeraro kale ku qaaddo Israel, waxaase uu ka digay in Israel ay ka jawaabto weerarkaasi.

Wasiirka ayaa sheegay in Tehran ay is xakameyn sameysay labadii bilood ee la soo dhaafay, si fursad loo siiyo dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in xabad joojinta lagaga sameeyo Marinka Gaza.