Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel oo sheegay inaysan ka tanaasuli doonin dagaalka Xamaas

Wasiirka ayaa sheegay in maamulkoodu aanu damaanad qaadi karin dhameystirka saddex wareeg ee heshiiska xabad joojinta, inkastoo sida uu sheegay ay daneynayaan in la soo sii daayo dhammaan maxaabiista Israel ee lagu hayo gudaha Gaza.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Sa’ar ayaa sheegay in Tel Aviv aysan wax gorgortan ah ka geli doonin in meesha laga saaro awoodda militari ee Ururka Xamaas.