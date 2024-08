Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan oo si lama filaan ah uga degay Tehran (SAWIRRO)

Safadi ayaa caalamka u diray farriin ah “Waxaan dalbanaynaa tallaabo wax ku ool ah oo lagu joojinayo gardarrada Israel ee Gaza, si loo joojiyo tallaabooyinka sharci darrada ah ee Israel iyo in la soo afjaro dembiyada ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta, si looga ilaaliyo gobolka oo dhan cawaaqibka ka dhalan kara dagaal goboleed oo saamayn xun ku yeelan doona qof walba. Waxaan rabnaa inaan gobolkeenna ugu noolaano nabad, amni iyo xasillooni, waxaana doonaynaa in colaadda la joojiyo.”

Wararka ayaa sheegaya in Wasiirku uu isku dayay in uu Madaxweynuhu ka dhaadhiciyo inaanan looga sii darin xaaladda gobolka, ha yeeshee uu Madaxweyne Pezeshkian uu carabka ku adkeeyay inaanay dowladdiisu ka laaban doonin in ay qaaddo tallaabooyin ay ku ilaalineyso sharafta, karaamada iyo madaxbannaanida dalka.

Telefishinka afka Dowladda Iran ku hadla ee Press TV ayaa sheegay in Madaxweyne Masoud Pezeshkian uu Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan u sheegay in dilka ay Israel gudaha Iran ugu gaysatay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh uu ahaa khalad weyn, isla-markaana aanu noqon doonin mid bilaa jawaab ah.