Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka oo gaaray Israel, si uu u riixo xabad joojinta Gaza

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Wasiir Blinken uu diiradda saari doono, sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza, sii deynta la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Marinka Gaza iyo in la yareeyo dhibaatada shacabka Falastiin.

