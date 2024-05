Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka oo la kulmay Madaxda Israel (SAWIRRO)

Biden oo lagu wado in bisha November uu dib ugu tartamo xafiiska ayaa cadaadis xoog leh kala kulmaya bulshada Mareykanka, kuwaa oo culeys ku saaraya in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

Wasiir Blinken ayaa Warbaahinta u sheegay in heshiiska uu sidoo kale horseedi doono in gargaarka cuntada, biyaha iyo dawada ay si mug leh u gaaraan dadka u baahan, halkaas oo dagaalku uu ka dhaliyay masiibo bani’aadantinimo.

Warbaahinta ayaa sheegeysa in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu adkeynayo in xal loo helo dagaalka daba dheeraaday ee Gaza, oo madax xanuun ku riday Madaxweynaha Mareykanka.

Warbaahinta reer galbeedka ayaa ku warameysa in Blinken uu dadaal ugu jiro in la baajiyo duulaanka uu Netanyahu iclaamiyay ee ay ciidamadiisu ku qaadayaan deegaanka ku yaala koonfurta Marinka Gaza ee Rafah.

Antony Blinken, Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa Raysal Wasaaraha Israel ku booriyay in ay aqbalaan hindisihii ugu dambeeyay soo jeedinta heshiiska ee lixda toddobaad lagu hakinayo dagaalka ay kula jirto Xamaas iyo sii deynta qaar ka mid ah la haysteyaasha Israeliyiinta, inkastoo Israel aysan markii horeba wax dood ah ka qabin in si ku-meel-gaar ahi loo hakiyo dagaalka, balse cidda diidan ay tahay Xamaas. Xamaas ayaa iyadu dooneysa in xabad joojintu ay noqoto mid waarta, si ay u sii deyso la haysteyaasha.