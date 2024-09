Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka oo sheegay in Israel ay dooratay dhabaha dagaalka

Hadalka Lavrov ayaa yimid, ka dib markii Israel ay xalay fiidkii qaadday weerar ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsatay goob uu ku sugnaa Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah, Hassan Nasrallah. Ujeedka ayaana ahaa in la dilo Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah. Marka laga soo tago sheegashada Israel ee ku saabsan inay dishay ninkaasi, haddana ma jirto cid si madaxbannaan u xaqiijin karta.

Lavrov oo sii hadlayay ayaa yiri “La’aantiina, taageerada buuxda ee aad Israel siisaan, colaadda waxaa lagu dhamayn karaa si degdeg ah oo wax ku ool ah. Tani waxay gacan ka gaysan doontaa abuurista shuruudo dib loogu soo celinayo wada hadalada nabadda. Dabcan waa in la yiraahdaa wada hadalada waa in ay noqdaan kuwo ay garwadeen ka tahay Beesha Caalamka, iyada oo aan cidna ka amar qaadan.”

“Toban maalmood ka hor, Golaha Guud ee Qaramada Midoobey wuxuu ansixiyay qaraar lagu taageerayo ra’yiga la talinta Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah (ICJ), kaas oo si aan leex leexad lahayn u qeexaya dabeecadda sharci darrada ah ee ay Israel ku haysato dhulka Falastiiniyiinta iyo baahida loo qabo in la soo afjaro. Xubnuhu waxay taageereen hindisahan loogu talagalay in lagu gaaro xal waara oo caddaalad ah oo laga gaaro khilaafka Falastiiniyiinta & Israel iyo xaqiijinta xaqa ay Falastiiniyiintu u leeyihiin in ay dhistaan ​​dowlad iyaga u gaar ah oo lagu saleynayo xuduudihii 1967-kii, oo ay caasimaddeedu tahay Bariga Qudus.” Ayuu yiri Lavrov.

Waxa uu sheegay inkastoo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey iyo Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ay meel mariyeen go’aamo dhowr ah oo ku baaqaya in xabad joojin waarta laga hirgeliyo Marinka Gaza iyo in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo, haddana hawlgalka militari ee Israel uu sii socdo.