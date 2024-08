Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga oo kormeeray xadka Gaza

Horaan, Warbaahinta Masar ayaa ku warantay in ay Qaahira diidan tahay inay Israel kala shaqeyso dadaalada gurmadka bani’aadantinimo lagu gaarsiinayo dadka reer Gaza, sababtoo ah Israel oo aysan daacad ka ahayn in kolonyada gargaarka ay si caadi ah uga gudbaan furinta ay ka furtay Rafah, isla-markaana ay khatar ku tahay nolosha shaqaalaha gargaarka.

Dowladda Masar ayaa daba-yaaqadii bishii May ku dhawaaqday in ay joojineyso wada shaqeyntii ay Israel ka lahaayeen howlaha gargaarka bani’aadantinimo, illaa iyo inta Tel Aviv ay wareejineyso maamulka amniga xuduudda ee dhinaca Marinka Gaza.

Wasiirka ayaa yiri “Xiritaanka Israel ee albaabka soohdinta, beegsiga kolonyada gargaarka, dilka shaqaalaha bani’aadantinimada, in dhaawacyada iyo bukaanada loo diido caafimaad dibadda ah, gaajeysiinta dadka rayidka ah iyo in la dilo waa dembiyo ka dhan ah bani’aadantinimada, waana marxaladdii ugu horreysay oo nooc xasuuq ah.”