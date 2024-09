Wasiirka Difaaca Israel oo dhabarka u jeediyay xerta Netanyahu

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa weerar afka ah ku qaaday xukuumadda uu hoggaamiyo Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ee ka caga-jiideysa in la soo afjaro dagaalka Marinka Gaza, xilli uu xoogeystay mudaaharaadka ay shacabka Israel ku dalbanayaan in la dhameystiro heshiiska xabad joojinta Gaza, si loo soo sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee weli lagu haysto Marinka Gaza.’

Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa Marinka Gaza ku haysta in ka badan 100 qof oo Israeliyiin ah, kuwaa oo lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii. Xamaas ayaa ku gorgortameyso in Tel Aviv ay dadkaasi ku bedelato joojinta dagaalka Gaza, in ciidamadeeda ay kala wada baxdo Marinka Gaza iyo inay sii deyso maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyadeeda.

Wasiirka Difaaca Israel ayaa garab istaag u muujiyay shacabka Israel, ka dib markii shalay galab illaa xalay ay Magaalooyinka Israel ruxeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo dagaalka, taageerana loogu muujinayo qoysaska la haysteyaasha. Xiriirka Shaqaalaha Israel ee Histadrut ayaa ku baaqay in maanta shaqo joojin laga sameeyo dalka oo dhan, si xukuumadda loogu cadaadiyo inay aqbasho heshiiska xabad joojinta, loona xaqiijiyo sii deynta la haysteyaasha.

Wasiirka Difaaca ayaa wax laga xishoodo ku tilmaamay habka ay xukuumadda u wajaheyso wada hadalada heshiiska maxaabiista, sida ay ku warantay CNN.

Wasiirka ayaa sheegay in xukuumadda ay mudnaanta sii deynta la haysteyaasha ka hormarisay inay ku gorgortanto in ciidamadu ay sii joogaan Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza & Masar iyo halka lagu magacaabo Netzarim, oo ah goobta ay Militariga Israel ku xadidayaan isu socodka koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.

Wada hadaladii ugu dambeeyay ee xabad joojinta Gaza ee ka dhacay Doha iyo Qaahira, Israel ayaa ku adkeysatay in wax kasta oo lagu heshiinayo lagu saleeyo inaanan Ciidamada Israel laga soo saarin aagga xuduudaha muhiimka u ah heshiiska xabad joojinta, maadaama ay Xamaas sheegtay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah, illaa iyo inta ay Israel ka aqbaleyso inay ciidamadeeda ku celineyso barrihii ay ku sugnaayeen, ka hor dagaalka.

CNN ayaa sheegtay in Wasiir Gallant uu xalay Golaha Wasiirada Israel uga digay qaabka lagu wado wada hadalada, ka dib kulan ay ka yeesheen meydadka 6-da qof ee Israeliyiinta ee maalin ka hor laga helay god dhulka hoostiisa ah oo ku yaala deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.

“Haddii aan rabno la haysteyaasha inay sii noolaadaan, ma haysano waqti.” Ayuu yiri Wasiir Gallant.

Ka hor kulankii xalay ee Golaha Wasiirada, Gallant ayaa shalay qoraal uu soo saaray kaga codsaday Golaha Wasiirada inay ka laabtaan tallaabada ay Khamiistii ku ansixiyeen in ciidamada ay sii joogaan Philadelphi Corridor, haddii kalena ay noqon doonto in laga daahay soo samatabixinta la haysteyaasha.

Warbaahinta Israel ayaa Jimcihii sheegtay in Gallant iyo Netanyahu ay ku sigteen in ay isku gacan qaadaan, sababtu tahay Gallant oo gebi ahaanba ka soo horjeedo dagaalkan.

Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in Gallant uu toddobaadyadii la soo dhaafay u ololeynayay in Ciidamada Israel laga soo saaro qaybaha Marinka Gaza oo dhan.

Wargeyska Haaretz iyo TV-ga Channel 12 ee Israel ayaa sheegay in Gallant ay ka go’an tahay in ciidamada laga soo wada saaro Marinka Gaza iyo in Xamaas lala galo heshiis xabad joojineed, si loo sii daayo la haysteyaasha Israelyiinta.

Gallant ayaa u muuqdo mid ka go’doonsan Netanyahu iyo xulafadiisa ka tirsan Golaha Wasiirada ee diidan in la dhameystiro heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta la haysteyaasha.

Yoav Gallant, Wasiirka Difaaca Israel ayaa ka tirsan Xisbiga Likud ee Netanyahu uu hoggaamiyo.