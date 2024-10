Wasiirka Difaaca Israel oo kormeeray xerada la weeraray ee Binyamina

Israel ayaa markii hore isku dayeysay inay qariso in la beegsaday saldhiggan, balse nin askari ah ayaa aaladda Tiktok soo dhigay in la garaacay Xerada Binyamina, iyadoo Warbaahinta maxaliga ah ay markii dambe bilowday inay si sax ah uga warbixiso qaabka uu weerarku u dhacay.

Dhanka kale Taliyaha Ciidamada Israel, General Herzi Halevi oo isna booqday xerada ayaa sheegay in ay dagaal ku jiraan, isagoona qiray in weerarku uu ahaa mid halis ah.