Wasiirka Difaaca oo ka hadlay duqaymihii ay diyaaradaha Itoobiya ka fuliyeen Gobolka Sh/dhexe

“Dowladda Soomaaliyeed iyo Dowladda Itoobiya saad la socotidba halkan ayay ku heshiiyeen, sidoo kale waxay ka heshiiyeen arrimihii ka mid noqoshada ATMIS/AUSSOM oo Dowladda Soomaaliyeed ay u ogolaatay Dowladda Itoobiya inay ka mid noqoto. Waxaa laga heshiiyay in la iska kaashado dagaalka Khawaarijta, dhammaan arrimahaasi laga heshiiyay ayay qayb ka yihiin in diyaarado ay Itoobiya leedahay oo Ciidanka Xoogga Dalka hagayo ay Khawaarijtu ku dul dhacaan gantaaladooda.” Ayuu yiri Wasiirku.

Su’aal ahayd waxa hadda keenay in Dowladda Itoobiya ay xagga cirka ka garaacdo Al Shabaab, maadaama aan looga baran weerarada ceynkaasi oo kale ah ayaa sheegay in labada dowladood ay dhawaan ku heshiiyeen Muqdisho, si la isaga kaashado la dagaalanka Al Shabaab.

Wasiirka oo wax laga weydiiyay in duqaymahaasi ay wax ka ogaayeen ayaa sheegay in dalka aanu ka dhicin duqayn aysan Dowladda Soomaaliyeed ka warqabin, dhammaana ay ku dhacaan ogolaanshaha Madaxda Qaranka.