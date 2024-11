Wasiirkii Difaaca Israel, Yoav Gallant oo xilka laga qaaday

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in Gallant uu u ololeynayay in la soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee ka soconaya Gaza, si la haysteyaasha Israeliyiinta ay iyagoo nool dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Xil ka qaadistiisu waxay hadda timid, ka dib markii maalin ka hor uu sheegay in Israel ay soo food saartay ciidan la’aan, isla-markaana ay u baahan tahay in ciidamo cusub ay qorato.