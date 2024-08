Weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Magaalada Tel Aviv (SAWIRRO)

“Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka hortagno argagixisanimada dhow iyo midda fogba. Is dhiibi mayno, kana daali mayno in muddo ah go’aankeenna, waxaana sii wadi doonnaa inaan rumayno jidka xaqa, kuna camal falno nuurkiisa.” Ayuu yiri Herzog.

Afhayeenka Ciidanka Booliska, Eli Levi ayaa sheegay in xoogaga ammaanka oo goobta ka ag-dhawaa ay si degdeg ah uga hortaggeen in ninkaasi uu khasaare badan gaysto.