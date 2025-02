Weerar ka dhacay koonfurta Gobolka Mudug

Aweys Cabdullaahi ayaa intaasi ku daray in hawlgalkoodu uu ahaa mid ay kaga hortagayeen dhibaato uu sheegay in Shabaabku ay la damacsanaayeen dadka deegaanka.

Aweys Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada ee aagga Wisil ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in maleeshiyada ay dhaqdhaqaaq ka waddo halkaasi, isla-markaana ay go’aansadeen inay weeraraan.