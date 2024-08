Weerar khasaare badan gaystay oo ka dhacay dalka Ukraine (SAWIRRO)

Madaxweyne Zelensky ayaa Ruushka ku eedeeyay in uu beegsaday dad rayid ah, isla-markaana laga hortagi karay weerarkan ka dhacay Kharkiv, haddii Ukraine ay awood u leedahay in diyaaradaha Ruushka lagu burburiyo saldhigyada militari ee ay ka soo kacayaan.

Madaxweynaha ayaa ku andacoonaya in bartilmaameedyada militari ee Ruushka ay Kyiv ka caawinayaan in laga hortago weerarada baahsan ee Ruushka.