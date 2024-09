Weerar lala yaabay oo ka dhacay dalka Lubnaan (SAWIRRO)

Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Stéphane Dujarric ayaa sheegay in xaaladihii ugu dambeeyay ee Lubnaan ay ahaayeen mid aad u walaac badan, gaar ahaan marka la eego in dhacdadan ay dhaceyso, iyadoo xaalad aad u kacsan ay ka jirto Bariga Dhexe.

Taliska Militariga Israel iyo Xafiiska Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa iska diiday in ay wax faallo ah ka bixiyaan weerarkaasi iyo waxa keenay in uu qarax sameeyo qalabka isgaarsiinta.