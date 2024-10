Weeraro cadowtinimo ah oo ka dhacay Marinka Gaza

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus ayaa isna xaqiijiyay in 600 oo bukaan ah ay daryeel caafimaad u joogeen isbitaalkaasi.

Ciidamada Israel ayaa la sheegay in ay isbitaalka ka daadgureeyeen qoysaskii barakcayaasha ee gabaadsanayay iyo inta badan bukaankii lagu daweynayay, marka laga soo tago in tiro ka mid ah ay dileen. Sidoo kale waxaa la sheegay in ay dhaawac iyo xarigba isugu darayn dhowr iyo soddon ka mid ah shaqaalihii caafimaadka ee isbitaalkaasi.

Wasaaradda ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Israel ay caado ka dhigatay inay si indha la’aan ah isaga leyso dadka maatida ah, taasna ay ku timid aamusnaanta dunida. Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa sheegay in ay ka argaxeen weerarka, waxaana uu ku sheegay mid ka mid ah weeraradii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Gaza, ku dhawaad saddex bilood.