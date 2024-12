Xaalad aan loo adkeysan karin oo ka jirta Marinka Gaza

Dhammaan hay’adaha gargaarka waxay ka marqaati kacayaan in dembiyo dagaal ay ka dhacayaan Marinka Gaza, oo ay ugu daran yahay qaybaheeda waqooyi, Israel-se waxay diidan yihiin in ay ku xadgudbeyso sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Taliska Militariga Israel ayaa ku celcelinaya in ciidamadoodu ay deegaanada waqooyiga Gaza ka wadaan hawlgal ay kaga hortagayaan in Xamaas ay dib ugu soo xoogeysato deegaanadaasi.

“Bulsho dhan oo halkan ku nool hadda waa xabaal. In ka badan laba milyan oo qof ayaa ku xayiran halkan, mana baxsan karaan. Dadku waxay sii wadaan inaysan haysan ​​waxyaabaha aasaasiga ah ee loo diidan yahay, waxayna dareemayaan in waddo kasta oo aad halkan ku mari karto ay horseedeyso dhimasho.” Ayay sii raacisay Louise Wateridge oo ku sugan xerada qaxootiga Nuseirat ee bartamaha Marinka Gaza.

Waxay sheegtay in dunidu ay ka indha la’dahay waxa ku socda dadka reer Gaza, iyadoona wax aan macquul ahayn ku tilmaamtay in dadka rayidka ah ay wajahayaan xaalad ceynkani oo kale ah.